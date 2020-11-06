تبدأ غدًا السبت لمدة 3 أيام..
توقَّع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، موعد وفترة وأماكن ثاني حالة ممطرة للوسم خلال هذا الشتاء.
وقال الجهني، عبر تويتر، إنه من المتوقع أن تستقبل المنطقة ثاني الحالات الممطرة لهذا الوسم ما بين يومي غدٍ السبت وحتى الإثنين المقبل، موضحًا أن هذه الحالة الممطرة تعتبر أفضل من سابقتها.
وأضاف الجهني، أن الحالة الممطرة تتركز أفضليتها على منطقة مكة المكرمة وما حولها، كذلك مناطق جنوب غرب المملكة وحائل وشرق المدينة المنورة والقصيم والحدود الشمالية، إضافة إلى حفر الباطن.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الجهني» يوضح المناطق المتأثرة بثاني حالة ممطرة لـ«الوسم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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