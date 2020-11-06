سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا من مخيم جنين



جنين 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 6 نوفمبر 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، شابا فلسطينيا من مخيم جنين.

وأفادت مصادر محلية في جنين أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نجيب حويل من مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت بعد اقتحامها المخيم ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

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10:07ت م

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