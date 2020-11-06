السعودية اليوم / مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم

عام / مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الجمعة 1442/3/20 هـ الموافق 2020/11/06 م واس

الخميس 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م

05:54ت م

0236



www.spa.gov.sa/2154102 الخميس 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م05:54ت م0236

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.