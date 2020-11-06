السعودية اليوم / الإعصار إيتا خلّف أكثر من 50 قتيلاً في غواتيمالا



غواتيمالا 19ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05نوفمبر 2020 م واس

أعلن رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي اليوم أنّ أكثر من 50 شخصاً لقوا مصرعهم في شمال غرب البلاد في قرى يقطنها سكّان أصليون من جرّاء انهيارات أرضية تسبّب بها الإعصار إيتا الذي تراجعت حدّته الآن إلى منخفض استوائي.

وقال غياماتي خلال مؤتمر صحافي في مدينة بويرتو باريوس (شمال غرب) " إن حصيلة الاعصار تتجاوز الخمسين قتيلاً".

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05:06ت م

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