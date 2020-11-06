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مواطنة تكشف خداع بائع حاول توريطها في مركبة متهالكة بحيلة ذكية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت مواطنة عن خدعتها الذكية مع بائع سيارات في أحد مواقع الحراج المستعملة، والذي حاول الاحتيال عليها ومنحها سيارة متهالكة وتصويرها أنها بحالة جيدة وبدون أي مشاكل.
وقالت فاطمة العسيري، خلال حديثها لبرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، إنها بعد تواصلها مع صاحب المركبة أكد لها أن السيارة بحالة ممتازة وخفض لها 3 آلاف من السعر المعلن للبيع الأول وكان 34 ألفًا، وطلب منها الذهاب لفحصها في مكان معين لأن لديهم خصومات.
وأضافت أنها في اليوم الثاني تواصلت معه عبر الرسائل من هاتف صديقتها على أنها ولد ويريد السيارة، وعندما طلب أيضًا الذهاب لنفس مكان الفحص، قالت له إنه ليس له دخل وستفحص في المحل الذي تريد.
وبينت المواطنة فاطمة العسيري أن صاحب السيارة بعد ذلك كشف لها وهي تتحدث له على أنها ولد بعدما عرف أن لديها خبرة في السيارات أن القير فيه مشكلة وسبق تغيير الماكينة والبودي أيضًا ليس بحالة جيدة.
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