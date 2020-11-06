شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تحذر من إعلانات المشاهير وتتوعد المخالفين بالنيابة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت هيئة الغذاء والدواء من الإعلان عن أي منتجات غذائية أو دوائية عبر وسائل الإعلام أو حسابات المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي دون موافقتها .

وتوعدت " الغذاء والدواء " من يخالف القرار المستند على أنظمة المملكة لحماية المستهلكين والصحة العامة بإحالة مخالفته للنيابة العامة مع غرامة 5 ملايين ريال لكل من يقوم بالإعلان عن منتج تجميلي غير مدرج أو مخالف .

ويشمل قرار "الغذاء والدواء " كذلك بيع وتسويق أجهزة ومنتجات طبية بدون تصريح ، وتداول مسحضرات صيدلانية وعشبية مجهولة وغير مسجلة .

وكانت هيئة الغذاء والدواء قد أزالت في أغسطس الماضي 242 إعلان إلكتروني مخالف مع إستمرارعملية الرصد والمتابعة .