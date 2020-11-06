شكرا لمتابعة خبر عن طرق نجاح معلمي رياض الأطفال «عن بُعد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

ذكر مختصون عدة طرق يمكن للمعلمين اتباعها في التدريس للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، وتحديداً رياض الأطفال، وذلك بتوفير بدائل ترفيهية لتعليم الأطفال بدلاً من النظر للشاشة، وكذلك بناء علاقات جيدة مع عائلات هؤلاء الأطفال.

وأكد المختصون، على ضرورة البحث عن اتجاهات للتعامل مع الأطفال، وتوفير بدائل لشاشة الجهاز مثل طلبه من الطلاب بناء سيارات باستخدام صناديق من الورق المقوى؛ فضلًا عن الاعتماد على شراكة العائلات في عمليات التعليم.

ومن الضروري بناء علاقات مع أسر الأطفال؛ حيث يزيد من فرص نجاح المعلم في التدريس وتعليم الفئات السنية الصغيرة، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا، وعدم التحامل على النفس في حال عدم اهتمام الأطفال خلال الاجتماع الافتراضي.