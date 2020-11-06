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‏كثر الكلام والشائعات حول صاحبة هذا المقطع ونسبه لأكثر من شخصية وهو بالحقيقة يعود إلى الأميرة دعاء بنت محمد وزوجها هو الأمير محمد بن عبدالله بن تركي حيث يعود تاريخ هذا المقطع إلى ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠ و مكان تصويره في فعاليات السيارات الكلاسيكية بالطائف.





كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول الشائعات حول مقطع الأميرة دعاء بنت محمد عزت الكشف عن زمان و مكان التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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