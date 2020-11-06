جامعة جازان تطلق مسابقة الخريج الريادي

فتحت جامعة جازان باب المشاركة في مسابقة الخريج الريادي تزامنًا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020 المسابقة ينظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة بالتعاون مع مركز التوظيف وعلاقات الخريجين بدعم ومتابعة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف أزيبي أن المسابقة تستهدف الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم؛ لتقديم أفكارهم ومشاريعهم الريادية في مختلف المجالات الواعدة، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه وربط المشاريع الريادية الفائزة بالجهات التمويلية الداعمة.

فيما أشار المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال الدكتور نايف مذكور أن التسجيل متاح من خلال موقع بوابة الجامعة ويستمر حتى الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020م. مضيفًا أن مجالات المسابقة متعددة وتشمل (علوم البيانات، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، والأمن السبراني، والذكاء الاصطناعي، ومجال جودة الحياة (المشاريع الواعدة في العلوم الطبية والصحية) ومجال الأعمال الريادية والخدمات المساندة.