وزارة البيئة توضح مزايا وشروط استعارة عمالة من منشأة أخرى

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن بإمكان منشآت القطاع الزراعي التي لا يتجاوز عدد العمالة فيها عادة عن 6 عمال، استعارة عمال من مشأة أخرى عن طريق إصدار تصريح خدمات العمالة عبر منصة أجير.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن هذه الخدمة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية من ضمنها خفض التكاليف على أصحاب المزارع، وتبادل الخبرات وتغطية الاحتياج الموسمي لمنشآت (5-1) والمساهمة في زيادة إنتاجية المزارع المحلية.

وتمكن الخدمة كل من الرعاة والمزارعين والصيادين الخاصين بالاستفادة من خدمات عمالة منشآت (5-1)؛ ما يسهم في دعم المنشآت الصغيرة، وتوفير حلول مناسبة تغطي وتخدم احتياجاتهم تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب الضوابط التنظيمية، وفقا لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضافت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مدة الإعارة لا تتجاوز 6 أشهر في السنة بشريطة ألا تتجاوز 4 أشهر للمرة الواحدة، والحد المسموح للإعارة هو 12 عاملًا بحد أقصى.

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