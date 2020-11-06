أخبار السعودية اليوم..مخطط جديد بشأن استدامة التعليم الإلكتروني..والمملكة تستضيف سباق فورمولا1 عام 2021

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، الموافق 5 نوفمبر 2020م، منها: «آل الشيخ» يكشف عن مخطط بشأن استدامة التعليم الإلكتروني، والسعودية تستضيف سباق فورمولا1 عام 2021 ، و استمرار هطول الأمطار الرعدية على 6 مناطق.

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن جائحة كورونا أبرزت أهمية التعليم الإلكتروني، حيث تخطط الوزارة على استدامة هذا النوع من التعليم وتطويره وتحسين أدواته، إلى جانب تطوير الأنظمة واللوائح بما يضمن استمراريته بكفاءة عالية.

تستضيف المملكة سباق فورمولا1 الذي سيقام في جدة 28 نوفمبر 2021م، لتكون المملكة ضمن قائمة الدول التي تستضيف جائزة كبرى ضمن بطولة العالم لسباقات السرعة للفورمولا 1.

أطلق الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الخميس، مسابقة رماح للمعلقين؛ وذلك لتشجيع ودعم الموهوبين لمزيد من الإبداع والعطاء، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال التعليق على رياضة الهجن.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرمة»، تشمل السواحل منها ومرتفعات «جازان، عسير، الباحة»، مع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق «الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك»، والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إنه تم مؤخرًا الانتهاء من المسودة الأولية لخطط تطوير كليات المجتمع إلى كليات دبلوم تطبيقية، وربط مخرجاتها بمستهدفات واحتياجات القطاع الخاص، المستفيد الأكبر من هذه الكليات، مبينًا أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز على مشروع توطين دراسة اللغة الإنجليزية للمبتعثين، والبرنامج في طور التخطيط النهائي.

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة الحالات التي يمكن الإبلاغ فيها عن مخالفة نظام ضريبة القيمة المضافة.

حذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة من التنمر الإلكتروني الموجه ضد الأطفال ضمن حملة «علم واستريح».

فرضت المملكة موعدًا جديدًا مع واحدة من أهم الأحداث الرياضية في عالم سباقات السيارات، بعد إزاحة الستار رسميًا عن استضافة السعودية إحدى محطات الجائز الكبرى لسباق «فورمولا 1»، في نوفمبر 2021، في شوارع مدينة جدة، عروس البحر الأحمر.

توقع الخبير المناخي، الدكتور زياد الجهني، «ثاني الحالات المطرية» المنتظرة التي تتعرض لها المملكة، والمناطق المتأثرة بها.

افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، معمل ترميم ومعالجة الوثائق في الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل.

بلغ عدد المستخدمين الجدد لبوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد، أكثر من 12 ألف مستخدم خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما بلغ عدد زوار البوابة ذاتها أكثر من 600 ألف زائر خلال الفترة نفسها.

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