السعودية اليوم / مصر تسجل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة



القاهرة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 201 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 108530 حالةً من ضمنهم 100006 حالة تم شفاؤها، و 6329 حالة وفاة.

وكشف عن خروج 132 متعاف من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100006 حالةً.

//انتهى//

02:26ت م

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القاهرة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 11 حالة جديدة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 108530 حالةً من ضمنهم 100006 حالة تم شفاؤها، و 6329 حالة وفاة.وكشف عن خروج 132 متعاف من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100006 حالةً.//انتهى//02:26ت م0228

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