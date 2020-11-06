السعودية اليوم / هولندا تسجل 6996 بمرض كوفيد 19



بروكسل 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

سجلت هولندا 6996 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19) اليوم ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 390543 حالة.

وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان إن حالات الوفيات الجديدة بلغت 87 حالة ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات الى 7769 وفاة.

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02:19ت م

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