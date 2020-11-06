السعودية اليوم / الإيسيسكو ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعان على مذكرة تفاهم لتطوير التعليم



الرباط 19 ربيع الأول 1442 هـ موافق 05 نونبر 2020 م واس

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اليوم خلال حفل افتراضي، على مذكرة تفاهم من أجل تطوير قطاع التعليم وتحسين أنظمته بدول العالم الإسلامي الأعضاء في المنظمة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد شروط التعاون بين منظمة الإيسيسكو ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال التعليم، عبر تطوير أنظمته كوسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتعزيز التبادل المعرفي، وتطوير الإحصائيات وآليات البحث والتحليل، لتقديم توجيهات لبلورة سياسات أفضل.

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02:09ت م

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