السعودية اليوم / أسبانيا تسجل 368 حالة وفاة بمرض كوفيد 19



مدريد 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

سجلت أسبانيا اليوم 368 حالة وفاة بمرض كوفيد 19 ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 38486 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الأسبانية بأنها سجلت 21908 حالة إصابة بالمرض ليصل الإجمالي إلى مليون و306 آلاف و316 حالة.

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