شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام .. اكتمال تطوير شارع «أبو عبيدة» بحي الفيصلية خلال 20 يوما والان نبدء بالتفاصيل

بيّن وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام على إدارة الإعلام محمد الصفيان، أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على صيانة الطرق، ضمن خطة صيانة مجدولة لعددٍ من المشاريع التي تغطي جميع الطرق بحاضرة الدمام، وذلك بحسب الأولوية.

معالجة سريعة

وأوضح أن إدارة الطرق قد تضطر لمباشرة بعض المواقع التي تحتاج إلى معالجة سريعة؛ لرفع الضرر عن مرتادي الطريق، مؤكدًا أن فترة الانتهاء من أعمال السفلتة في شارع الإمام محمد بن سعود، خلال 3 أيام، والبدء بشارع أبو عبيدة بن الجراح بفيصلية الدمام، على أن تكون مدة العمل 20 يوم عمل، حسب ما هو مخطط له.

تطوير ورصف

وكان أهالي الفيصلية بالدمام، اشتكوا من تهالك عدد من الطرق، وتوقف عمليات التطوير والرصف، مؤكدين أنهم على موعد مع أزمة سنوية جراء الأمطار، التي تشكّل معاناة كبيرة بسبب تجمّع المياه في الشوارع، وهو ما تنتج عنه أضرار كبيرة، خاصة للمركبات.

خطة مجدولة

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية أنها تعمل وفق خطة صيانة مجدولة، تغطي جميع الطرق بحاضرة الدمام، مشيرةً إلى أنه جارٍ العمل في الكثير من الشوارع، وأن أعمال تأهيل شارع أبو عبيدة في الفيصلية انطلقت هذا الأسبوع.

شوارع متهالكة

وقال المواطن «عايض آل عويض» إن الشوارع المتهالكة تسبب ضررًا كبيرًا لسياراتهم، ومن بين هذه الطرق شارع «أبو عبيدة»، الذي تتجمّع فيه المياه بشكل دائم، بسبب عدم إكمال مشروع تطويره، مطالبًا بحل الأزمة، حفاظًا على المركبات والأرواح. ‬

حالة سيئة

‫وذكر المواطن «إبراهيم العنزي» أن معاناتهم مع شارع أبو عبيدة لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أنه جرى إزالة الطبقة العليا للأسفلت، تمهيدًا لإعادة رصفه، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وأصبح بحالة سيئة جدًا، وأن السير عليه تسبب في ضرر كبير لمركباتهم، وشدد على أهمية تعبيد الطريق في أسرع وقت لإنهاء معاناتهم.

موسم الأمطار

وبيّن المواطن «يحيى الحمدان» أن عددًا من طرق «الفيصلية»، بحالة سيئة للغاية، موضحًا أن مركباتهم تعرضت لأضرار كبيرة، خاصة في موسم الأمطار، بسبب تجمّع المياه وتعطل الطرق، بالإضافة إلى معاناتهم في إيصال أبنائهم إلى مدارسهم كذلك. وطالب بتحسين المطبّات الصناعية التي تتسبب في أضرار كبيرة للسيارات، بسبب سوء تصميمها، وصيانة وإكمال مشروعات تعبيد الشوارع، المتوقفة منذ 6 أشهر.

حل عاجل

وأوضح المواطن «ناصر الحربي» أن مشكلة طرق أحياء الفيصلية، تحتاج لحل عاجل، خاصة مع قدوم موسم الأمطار، الذي تتزايد فيه معاناتهم، وتكثر الأضرار، مناشدًا المسؤولين ضرورة حل هذه المشكلة في أسرع وقت. ‬

معاناة الأهالي

وأشار المواطن «عبدالله الزهراني» إلى أن شارع أبو عبيدة بالفيصلية يشكّل معاناة كبيرة للأهالي، موضحًا أن سياراتهم تعرضت للضرر الشديد رغم أنها جديدة.

وأفاد بأن موسم الأمطار قادم وسوف تتزايد معه الأضرار، بسبب تجمّع المياه، مطالبًا بسرعة إكمال تعبيد الطرق في أقرب وقت ممكن، والتأكد من تصريف المياه بشكل مناسب.