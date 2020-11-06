شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الصحة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

استهدفت محاضرة تثقيفية، نفذها مركز التأهيل الشامل بمحافظة الأحساء، عن بعد عبر برنامج «زووم» بعنوان «البيت الإيجابي ودوره في تعزيز الصحة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة»، أسر وأولياء أمور المستفيدين بالمركز، والموظفين والموظفات بفروع الوزارة، والمهتمين بهذا المجال.

قدم المحاضرة مدير الإرشاد الأسري بالجمعية د. تركي الخليفة، وذلك انطلاقا من الحملة الإعلامية «مكاني بينكم»، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الملحقين في مراكز التأهيل الشامل ودمجهم بأسرهم، وبالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية بالأحساء.

أشرف على المحاضرة مدير المركز عبدالله المسعود، ومتابعة رئيسة القسم النسائي عبير الحمد، وجاءت للوقوف على أبرز النقاط المهمة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع، كجزء من سلسلة المحاضرات التي تم الاتفاق عليها بالشراكة المجتمعية مع جمعية التنمية الأسرية بالأحساء.