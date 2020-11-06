شكرا لقرائتكم خبر عن «إجادة» ترتقي بالتحصيل وتكافح الدروس الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

تشرع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الإشراف التربوي بقطاعيه «البنين والبنات» في إطلاق مبادرة بعنوان «إجادة التعليمي»، يأتي ذلك ضمن خارطة الأنشطة التطوعية التي يحرص منسوبو تعليم المنطقة على تبنيها بما يدعم تحسين التحصيل الدراسي بين صفوف الطلبة.

وأشار مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى حزمة من الأهداف التفصيلية التي تتمركز في إطار المبادرة ومنها: الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلبة في الأداء التعليمي وإكسابهم المهارات الأدائية اللازمة، ومساعدة الطلبة الذين يحتاجون إلى جهود تعليمية أو تربوية وإرشادية من خلال تزويدهم بالمهارات، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية المخالفة للأنظمة والتعليمات.

ولفت إلى أن المبادرة عمل تطوعي يستهدف تقديم دروس دعم المستوى التحصيلي الدراسي لبعض الفئات من الطلاب والطالبات الأقل أداء، والعمل على تحسين نواتج التعلم وذلك عبر إنشاء مركز الخدمات الطلابية «إجادة» والذي سوف يقدم خدماته التعليمية عن بعد.

وأوضح أن المراحل والصفوف المستهدفة هي: المرحلة الابتدائية «الرابع والخامس والسادس» الابتدائي في مواد «لغتي الجميلة، الرياضيات، والعلوم»، إضافة إلى استهداف طلبة المرحلة المتوسطة في مواد «لغتي الخالدة، والرياضيات، والعلوم»، كذلك استهداف طلبة المرحلة الثانوية حسب أرقام المقررات التالية «الرياضيات 1-2-3، اللغة الإنجليزية 1-2-5، فيزياء 1-2-3، كيمياء 1-2-3، أحياء 1-2-3».