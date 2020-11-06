شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب يزرعون «السعادة» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
وكانت إدارة الحدائق والتجميل، نفذت أمس برنامجًا زراعيًا لطلاب إحدى المدارس الأهلية، من خلال زراعة الأشجار في حديقة النرجس بحي الخزامى، وذلك ضمن برامج المسؤولية المجتمعية، بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.
يذكر أن البلدية قد استحدثت مجموعتي ألعاب للأطفال بكورنيش الخبر الشمالي، ضمن جهودها الرامية لزيادة مواقع ألعاب الأطفال ووسائل الترفيه في الخبر. وناشدت البلدية المرتادين، بأهمية تطبيق الإجراءات الصحية وتحقيق التباعد الاجتماعي، فضلا عن المحافظة على النظافة العامة، لتحقيق الاستفادة من مكونات الشاطئ دون أي أضرار.
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