شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مخالفة لـ«الاحترازات»..وتعقيم 760 موقعا والان نبدء بالتفاصيل
وأسفرت الجولات عن قيد «24» مخالفة، منها «15» مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بكورونا في الأسواق والمراكز التجارية، و«7» مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتا تكدس في مساكن العمالة.
وواصلت الأمانة جهودها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، بتنفيذ عمليات غسل وتعقيم وتطهير في «760» موقعا، باستخدام «149763» لترا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة «476» فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع «7517» طنا من النفايات، وإزالة «4060» مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة «9424» فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.
وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية بشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بكافة ميادين الخدمة البلدية في المنطقة، وذلك عبر مركز البلاغات «940».
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