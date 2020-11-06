شكرا لقرائتكم خبر عن بشفاعة أمير الشرقية ونائبه.. ولي دم يعفو عن قاتل ابنه بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
السلم المجتمعي
ويأتي العفو، ثمرةً لجهود اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية، التي تعمل على تعزيز قيمة الصلح، وحل الخلافات بما يضمن حقوق كافة الأطراف، وترسيخ قيمة العفو وأجرها العظيم عند الله، والأخذ باللين عند الترغيب في ذلك، انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة -أعزها الله- لإرساء السلم المجتمعي، والحث على العفو، دون إخلال بأداء الحقوق لأصحابها، وفق ما نص عليه الشرع المطهر والأنظمة القائمة.
لجان تنفيذية
وتواصل اللجنة عملها عبر اللجان التنفيذية في المحافظات، والتي تسعى للصلح في قضايا الدماء، والقضايا الأسرية والاجتماعية، والقضايا العمالية والتجارية، وفق ما يرد إليها من الجهات الشريكة.
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