شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروعات بحثية لتحسين خدمات الحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل
واستمع الوزير إلى شرح مفصَّل عن أهم وأبرز المشروعات التي ينفذها المعهد، ومنها مشروع قياس رضا الحجاج والمعتمرين عن مستوى الخدمات المقدمة في الحج والعمرة وتحديدًا في موسم العمرة الاستثنائي، وكذلك مشروع رصد وتحليل التحديات وتقديم المقترحات التي تسهم في تجويد الخطط التشغيلية الخاصة بالعمرة، والصلاة خلال هذه المرحلة الاستثنائية إلى جانب مشروع الرصد والتوثيق المرئي، ومشروع احتياجات المرأة في منظومة الحج والعمرة.
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