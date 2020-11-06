شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروعات بحثية لتحسين خدمات الحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

وقف وزير التعليم عضو لجنة الإشراف العليا على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة د. حمد آل الشيخ، أمس، على المشروعات البحثية والدراسات العلمية التي تنفذها جامعة أم القرى ممثَّلةً في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بالحرم المكيِّ الشريف، برفقة رئيس الجامعة د. معدِّي آل مذهب، وعميد المعهد د. باسم قاضي.

واستمع الوزير إلى شرح مفصَّل عن أهم وأبرز المشروعات التي ينفذها المعهد، ومنها مشروع قياس رضا الحجاج والمعتمرين عن مستوى الخدمات المقدمة في الحج والعمرة وتحديدًا في موسم العمرة الاستثنائي، وكذلك مشروع رصد وتحليل التحديات وتقديم المقترحات التي تسهم في تجويد الخطط التشغيلية الخاصة بالعمرة، والصلاة خلال هذه المرحلة الاستثنائية إلى جانب مشروع الرصد والتوثيق المرئي، ومشروع احتياجات المرأة في منظومة الحج والعمرة.