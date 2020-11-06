شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ألف عملية توثيق في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة العدل خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، 26 ألف عملية توثيقية تنوعت ما بين توثيق وفسخ الوكالات والإفراغات والرهون العقارية، بالإضافة إلى تصحيح الصكوك العقارية وتوثيق عقود الشركات.

وبينت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير. وأشارت إلى أن خدمة الموثق تقدم العديد من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، فك رهن العقار، إفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات، عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.