شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: تطوير أساليب وبيئة العمل وصولا للتميز والان نبدء بالتفاصيل

أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، أن المقر الجديد لدائرة النيابة العامة بمحافظة الطائف، استمرار لخطة التحول من المباني المستأجرة إلى المباني الحكومية، بما يحقق نقلة نوعية وفاعلة على مستوى تطوير أساليب وبيئة العمل وصولا للتميز في العمل النيابي.

وأضاف خلال افتتاحه المقر الجديد، أمس، إن تطوير أساليب العمل تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي امتدادا لرعاية القيادة الرشيدة للعمل النيابي.

واستمع «المعجب» لشرح مفصل عن الخدمات التي وفرت للمواطنين والمقيمين بما يسهم في رفع جودة الإجراءات العدلية وسهولتها وسرعة إنجازها.

جاء ذلك بحضور وكيل النيابة العامة، ورئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس دائرة النيابة العامة بالمحافظة.