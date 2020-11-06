شكرا لقرائتكم خبر عن 140 طن مواد إيوائية لـ 3 محافظات يمنية والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 35 شاحنة إغاثية باتجاه محافظات مأرب، وشبوة، وتعز، تحمل على متنها 140 طنا و218 كيلوجراما من المواد الإيوائية المتنوعة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2020م. وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

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