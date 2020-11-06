شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير طائرة «مفخخة» أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة. وبين المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه جرى، مساء أمس الخميس، اعتراض وتدمير الطائرة التي أطلقتها المليشيات بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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