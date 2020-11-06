شكرا لقرائتكم خبر عن 474 متعافيا من كورونا.. وأغلب الحالات النشطة «مطمئنة» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 474 حالة شفاء جديدة، من فيروس كورونا المستجد ، ليصل عدد المتعافين إلى 336068 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل 450 حالة مؤكدة جديدة، ترفع الإجمالي بالمملكة إلى 349386 حالة، من بينها 7829 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها «مطمئنة»، منها 763 حالة حرجة.

وبيّنت أن الحالات المسجلة وعددها 450 حالة منها 41 % إناث، و59 % ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11 %، والبالغين 85 %، وكبار السن 4 %، فيما بلغ عدد الوفيات 5489 حالة، بإضافة 18 وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى إجراء 59317 فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من «كورونا»، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.