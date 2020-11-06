شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف ثلث طن أسماك فاسدة برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت بلدية محافظة رأس تنورة، يوم أمس الأول، 311 كيلو جرامًا من الأسماك الفاسدة، وذلك ضمن حملة رقابية مكثفة نفذتها البلدية على أسواق الأسماك المركزية، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء والثروة السمكية، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بعنوان «حماية المستهلك من الأسماك الفاسدة».

وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. صالح القرني أن الفرق الرقابية بالبلدية، وبالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء والثروة السمكية، صادرت الأسماك التي ظهرت عليها علامات التلف والفساد؛ لسوء النقل والتخزين، وتمّ تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأكد م. القرني سعي البلدية لتكثيف الرقابة على الأسواق المتعلقة بالصحة العامة، والتي تأتي ضمن الجولات الرقابية المكثفة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، والتزام جميع المنشآت الصحية بها.