شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم أرضيات المسجد النبوي 10 مرات يوميا والان نبدء بالتفاصيل

تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد ومرافقه لاستقبال المصلين ضمن المرحلة الثالثة لعودة العمرة والزيارة. وتشمل المهام تطهير غسل وتعقيم الأرضيات والمصليات والساحات 10 مرات يوميا من خلال 29 ماكينة، وبمواد ذات فاعلية وصديقة للبيئة، إضافة لتوفير 1000 كرسي لكبار السن، وتنظيف وتعقيم 2600 دولاب للأحذية بصفة مستمرة، وتوفير 18000 كيس لحفظ الأحذية بما يعادل 20 لفة في اليوم الواحد، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية.

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