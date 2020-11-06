شكرا لقرائتكم خبر عن 36 مخالفة في أسبوع «رقابة» الأول بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية وسط القطيف 200 جولة رقابية، وزيارة 300 منشأة صحية، في الأسبوع الأول لمبادرة «رقابة»، والتي تستهدف الارتقاء بالمنشآت الصحية، وتحسين المشهد الحضري فيها.

وأوضح رئيس البلدية م. محمد الحسيني أن الجولات والزيارات شهدت توعية ملاك المنشآت والعاملين فيها بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية تجنبًا للمخالفات، وتحسين المشهد الحضري، وإزالة الملوثات البصرية داخل المنشأة وخارجها؛ للارتقاء بمنشآتهم.

وأشار إلى أن تلك الجولات الرقابية أسفرت عن رصد 36 مخالفة، تم خلالها إغلاق 4 منشآت مخالفة، لافتًا إلى أن تلك الحملات الرقابية استهدفت جميع المنشآت الصحية من مطاعم وبوفيهات ومحال الأسماك واللحوم وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس وغيرها من المنشآت.

وقال إن أبرز المخالفات التي تمّ رصدها تمثلت في سوء النظافة في المنشآت الغذائية، وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين، ووجود أغذية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، ومخالفة لعملية تذويب الأغذية المجمدة، وكذلك مخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، وتخزين الأغذية في بيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوث وفساد الأغذية.