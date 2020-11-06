شكرا لقرائتكم خبر عن 36 مخالفة في أسبوع «رقابة» الأول بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية م. محمد الحسيني أن الجولات والزيارات شهدت توعية ملاك المنشآت والعاملين فيها بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية تجنبًا للمخالفات، وتحسين المشهد الحضري، وإزالة الملوثات البصرية داخل المنشأة وخارجها؛ للارتقاء بمنشآتهم.
وأشار إلى أن تلك الجولات الرقابية أسفرت عن رصد 36 مخالفة، تم خلالها إغلاق 4 منشآت مخالفة، لافتًا إلى أن تلك الحملات الرقابية استهدفت جميع المنشآت الصحية من مطاعم وبوفيهات ومحال الأسماك واللحوم وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس وغيرها من المنشآت.
وقال إن أبرز المخالفات التي تمّ رصدها تمثلت في سوء النظافة في المنشآت الغذائية، وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين، ووجود أغذية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، ومخالفة لعملية تذويب الأغذية المجمدة، وكذلك مخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، وتخزين الأغذية في بيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوث وفساد الأغذية.
كانت هذه تفاصيل خبر 36 مخالفة في أسبوع «رقابة» الأول بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.