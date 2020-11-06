شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح 727 ألف متر بالحدائق والملاعب.. وإزالة 352 سيارة متهالكة والان نبدء بالتفاصيل
وتضمّنت إنجازات، وخطة معالجة التشوه البصري للأمانة خلال شهر أكتوبر الماضي، إصلاح 44.630 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، وتنسيق وزراعة 359.704 من الورود والأشجار، ومعالجة 37.138 مترًا طوليًا من الأرصفة، ومعالجة 158 واجهة مبنى ومحل.
وشملت الأعمال إزالة الكتابات المشوّهة، وإزالة 305.808 أمتار مكعبة من مخلّفات الردم، ومعالجة وضع 9.518 حاوية نظافة، وإزالة 352 من السيارات المتهالكة، وإزالة 381 من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإزالة 21.972 من العناصر المخالفة غير المضمنة في رخصة البناء «مداخن التهوية، دكتات، التكييف وغيرها»، إضافة إلى إصلاح 463 محول كهرباء، وإزالة 482 حوشًا واستراحة ومخيمًا عشوائيًا، إضافةً إلى إصلاح 165 لوحة إرشادية، وإزالة 50 من المظلات والهناجر، ومعالجة وضع 283 من البائعين الجائلين، وإصلاح 20.236 من أعمدة الإنارة المتهالكة، وإصلاح وتأهيل 727.221 مترًا مربعًا من الحدائق وملاعب الأطفال، وتسوير 45005 من الأراضي الفضاء غير المسوّرة.
وتسعى الأمانة لبذل أقصى الجهود للرقي بتقديم الخدمات البلدية كافة، ومتابعة المشاريع والمبادرات خاصة فيما يتعلق ببرامج تحسين المشهد الحضري وبرامج أنسنة المدن المنبثقة من برامج جودة الحياة، بالإضافة إلى التركيز على مراعاة التصاميم الحديثة حسب المعايير الدولية، بالإضافة إلى برامج الحدائق والواجهات البحرية وتحسين الواجهات.
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