شكرا لقرائتكم خبر عن حمد زكي الصويغ إلى رحمة الله والان نبدء بالتفاصيل

انتقل إلى رحمة الله م. حمد زكي الصويغ، ابن عم الزميل محمد الصويغ، الكاتب في صحيفة ”الخليج 365”، وتمت الصلاة عليه عصر الثلاثاء في محافظة الأحساء، ونظرا لظروف الجائحة تقبل التعازي على جوال والد الفقيد «05559900005». إنا لله وإنا إليه راجعون.

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