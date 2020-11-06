«صباحي ومسائي».. 17 تخصصا في دبلومات «تقنية الدمام»

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وأوضح عميد الكلية التقنية أحمد الثنيان أنه سيتم فرز المتقدمين ومراسلة المرشحين بدءًا من يوم الأحد 21/ 4 /1442هـ، على أن تكون فترة استلام الملفات للمتدربين المستجدين بدءًا من يوم الثلاثاء 23/ 4/ 1442هـ، وحتى الخميس 9/ 5/ 1442هـ، وذلك على التخصصات التالية للمسار العلمي: «الكهرباء، والإنتاج، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف، والبرمجيات، والدعم الفني، والشبكات، والوسائط المتعددة، وتقنيات الويب، والأجهزة، والآلات الدقيقة، والإنتاج الكيميائي، والتقنية المعمارية، والمساحة، والتقنية المدنية»، ويوجد للمسار الأدبي تخصصان «المحاسبة، والتسويق».
وفيما يخص التقديم على برنامج البكالوريوس «صباحي ـ مسائي»، أكد أنه سيتم فتحه يوم الأحد 22/ 3 /1442هـ، حتى يوم الثلاثاء 2/ 4/ 1442هـ، على أن تتم إجراءات فرز المتقدمين ومراسلتهم، بدءًا من يوم الأحد 7/ 4 /1442هـ، وحتى 8/ 4/ 1442هـ، فيما تبدأ إجراءات القبول النهائي بدءًا من يوم الثلاثاء 9/ 4/ 1442هـ، وحتى 25/ 4/ 1442هـ.
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