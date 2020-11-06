شكرا لقرائتكم خبر عن «صباحي ومسائي».. 17 تخصصا في دبلومات «تقنية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الكلية التقنية بالدمام، عن فتح باب التقديم ببرنامج الدبلوم «صباحي ومسائي»، للفصل التدريبي الثاني للعام 1442هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/‏‏ 4/‏‏ 1442هـ إلى يوم الثلاثاء الموافق 16/‏‏ 4/‏‏ 1442هـ، عبر بوابة القبول الموحّد.

وأوضح عميد الكلية التقنية أحمد الثنيان أنه سيتم فرز المتقدمين ومراسلة المرشحين بدءًا من يوم الأحد 21/‏‏ 4 /‏‏1442هـ، على أن تكون فترة استلام الملفات للمتدربين المستجدين بدءًا من يوم الثلاثاء 23/‏‏ 4/‏‏ 1442هـ، وحتى الخميس 9/‏‏ 5/‏‏ 1442هـ، وذلك على التخصصات التالية للمسار العلمي: «الكهرباء، والإنتاج، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف، والبرمجيات، والدعم الفني، والشبكات، والوسائط المتعددة، وتقنيات الويب، والأجهزة، والآلات الدقيقة، والإنتاج الكيميائي، والتقنية المعمارية، والمساحة، والتقنية المدنية»، ويوجد للمسار الأدبي تخصصان «المحاسبة، والتسويق».

وفيما يخص التقديم على برنامج البكالوريوس «صباحي ـ مسائي»، أكد أنه سيتم فتحه يوم الأحد 22/‏‏ 3 /‏‏1442هـ، حتى يوم الثلاثاء 2/‏‏ 4/‏‏ 1442هـ، على أن تتم إجراءات فرز المتقدمين ومراسلتهم، بدءًا من يوم الأحد 7/‏‏ 4 /‏‏1442هـ، وحتى 8/‏‏ 4/‏‏ 1442هـ، فيما تبدأ إجراءات القبول النهائي بدءًا من يوم الثلاثاء 9/‏‏ 4/‏‏ 1442هـ، وحتى 25/‏‏ 4/‏‏ 1442هـ.