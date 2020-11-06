شكرا لقرائتكم طلاب تعليم جازان يحققون المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طلاب تعليم جازان يحققون المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO
تشرف عليه وزارة التعليم بمشاركة الإدارات التعليمية
متابعات الخليج 365 - واس
استطاع طلاب وطالبات تعليم جازان الفوز بالمراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO، الذي تشرف عليه وزارة التعليم، بمشاركة الإدارات التعليمية في المملكة.
وحقق الطالبان إبراهيم بن أحمد رفاعي، وإياس بن علي راجح من مدرسة السويس الابتدائية بمكتب وسط جازان، على المركز الأول على مستوى المملكة في الفئة المفتوحة “الدعم الطبي” بنين، بمشرع “روبوت ناجز” ، فيما تمكنت الطالبة منى بنت عبدالهادي آل هادي من الابتدائية الثالثة والمتوسطة الثانية بصامطة من الظفر بالمركز الثالث في الفئة المفتوحة بمشروع “حارس الغابة”.
من جهته هنأ المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، الفائزين والفائزات وأسرهم بهذا المنجز الذي كان لهم الفضل ومعلميهم ومعلّماتهم بعد الله، إذ كان دورهم بارزاً في إضافة مزيداً من المنجزات لإدارة التعليم بالمنطقة هذا العام.
وأكد أن الإدارة تحرص على إعداد طلابها المتفوقين دراسياً أو الموهوبين عليماً في هذه المنافسات، التي تسهم في تنمية مواهبهم وتحفزهم لتطوير أنفسهم، من خلال الاحتكاك مع التجارب المحلية والدولية، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا المنجز من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب تعليم جازان يحققون المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.