شروط وطريقة الاستفادة من إلغاء نظام الكفالة في السعودية

بعد إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المبادرة الجديدة ” تحسين العلاقة التعاقدية” للوافدين العاملين في القطاع الخاص والتي تتضمن إلى حد كبير إلغاء نظام الكفالة في السعودية المطبق منذ عقود، كشفت الوزارة مساء الخميس شروط وطريقة استفادة العاملين والموظفين الأجانب في المملكة أو الراغبين في القدوم إليها للعمل فيها، وكانت الوزارة أعلنت أن تطبيق المبادرة سيكون ابتداءًا من 14 مارس 2021، وفق آلية تقوم على مفهوم التعاقد بين طرفي العلاقة (صاحب العمل والعامل)، بموجب اتفاق مسبق سيتم توثيقه بعقد رسمي، دون منح صاحب العمل المزايا السابقة في نظام الكفيل.

إلغاء نظام الكفالة

الفئات المشمولة بالمبادرة

ومن أبرز ملامح مبادرة وزارة الموارد البشرية أنها تشمل جميع العاملين الوافدين في القطاع الخاص، ولكن يستثنى منها العاملين في خمس مهن وهي :

السائق الخاص.

الحارس.

العمالة المنزلية.

الراعي.

البستاني (الفلاح).

وتتضمن المبادرة ثلاث خدمات رئيسة وهي:

خدمة التنقل الوظيفي.

تطوير آليات الخروج والعودة.

تطوير آليات الخروج النهائي.

شروط الاستفادة من إلغاء نظام الكفالة في السعودية

وأوضحت وزارة الموارد البشرية شروط استفادة العامل من المبادرة ولا سيما خدمة التنقل الوظيفي والتي تتضمن:

وهناك شروط خاصة بصاحب العمل الجديد لإمكانية تنفيذ طلب نقل خدمات العامل الوافد وتشمل ما يلي:

أن تكون المنشأة مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة والالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور، وضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقود والتقييم الذاتي.

حالات السماح للوافد بالانتقال الوظيفي

وأوضحت الوزارة عددًا من الحالات يُسمح فيها للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات وهي:

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة التنقل الوظيفي لا يستوفى مقابلها أية رسوم إضافية، وإنها لن تؤثر على التأشيرات الصادرة، وستكون وفق الآلية المعمول بها حالياً.

شروط الاستفادة من خدمة الخروج والعودة

وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من خدمة الخروج والعودة، فقد أوضحت الوزارة أنه يمكن للعامل الوافد تقديم طلب السفر لخارج المملكة والعودة إليها خلال سريان عقد العمل، إلكترونيًا عبر منصة ”أبشر“ ولكن ضمن عدة شروط وتشمل: