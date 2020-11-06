محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ مليونًا و306 آلاف و316 والوفيات 38486 شخصًا سجلت إسبانيا اليوم 368 حالة وفاة بمرض كوفيد 19 ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 38486 وفاة. وأفادت وزارة الصحة الإسبانية بأنها سجلت 21908 حالة إصابة بالمرض ليصل الإجمالي إلى مليون و306 آلاف و316 حالة.فيروس كورونا الجديد إسبانيا 06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442 01:59 AM إجمالي الإصابات بلغ مليونًا و306 آلاف و316 والوفيات 38486 شخصًا إسبانيا تسجل 21908 إصابة و 368 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة إسبانيا تسجل 21908 إصابة و 368 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة سجلت إسبانيا اليوم 368 حالة وفاة بمرض كوفيد 19 ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 38486 وفاة. وأفادت وزارة الصحة الإسبانية بأنها سجلت 21908 حالة إصابة بالمرض ليصل الإجمالي إلى مليون و306 آلاف و316 حالة. الكلمات المفتاحية ، إسبانيا تسجل 21908 إصابة و 368 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365

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