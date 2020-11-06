، حتى مشاهدي الفيديو لم يروا ما حدث .. أغرب سرقة لجوال أمام صاحبته ،

محمد بن مسعود - الدمام - ترك المشاهدين في حالة من الحيرة وعدم التصديق

حتى من شاهد هذا الفيديو الغريب لم يدرك أن الرجل الذي تحدث مع الموظفة لثوانٍ قليلة، هو "لص محترف" قام بسرقة الجوال الموضوع على المكتب بخبث شديد تحت ناظري المرأة، التي لم تكتشف ما حدث إلا بعد أن غادر اللص صالون التجميل بمدينة تشيجويل شرقي إنجلترا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن السرقة التي حدثت الساعة 11.30 صباح يوم الثلاثاء الماضي، تركت المشاهدين في حيرة شديدة، حيث أكد كثيرون أنهم لم يستطيعوا مشاهدة "السرقة"، بل حتى اختلفوا في تفاصيل الواقعة نفسها.

وحسب الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، نشاهد رجلاً يحمل ورقة في يده، ويتحدث مع موظفة الصالون عبر المكتب الفاصل بينهما، وبعدها يتحرك الرجل خلف المكتب فاردًا بيده الورقة، وحين يقترب تمامًا من الموظفة، يد يده بالورقة فوق الجوال، ثم يرفع قدمه لتشاهد الموظفة شيئًا ما، أو ليشتت انتباه المرأة في لحظة السرقة.

وبعدها يبتعد اللص عن الموظفة، لنكتشف اختفاء الجوال الموضوع أمامها تمامًا، وعلى الرغم من ذلك يستمر اللص في الحديث مع المرأة التي تبتعد عن المكتب لتشير إلى شيء ما بالخارج، وبسرعة يغادر الرجل المكان، وتلتقطه الكاميرات بالخارج وهو يتحرك بسرعة مبتعدًا خشية اكتشاف السرقة بسرعة واللحاق به.

وتمضي اللقطات، لنشاهد الموظفة تجلس على مكتبها وتكتشف اختفاء الهاتف وتصاب بالذعر.

ونشرت صاحبة الصالون، مارجريتا ياني، لقطات من الحادث على الإنترنت، وقالت: "جاء رجل اليوم وشتت انتباه موظفة ثم سرق هاتفها".

وطلبت "مارجريتا" من الجميع مشاركة الفيديو، محذرة من أن الرجل سيواصل السرقة من محال أخرى.

وقد تركت اللقطات المشاهدين في حالة من عدم التصديق، فكتبت تريسي تاي: "رائع ، لم أرَ هذا الحقير وهو يسرق الهاتف! من الواضح أنه فعل هذا كثيرًا"، وأضاف أندرياس جورجيو: "مستحيل، إنه لص محترف".