شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. وزير النقل يتابع آخر التجهيزات والأعمال بمطار الملك خالد الدولي بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر، أمس الخميس، آخر التجهيزات والأعمال بصالة رقم 3 - 4 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ للتأكد من سير العمل وفق الخطة التشغيلية للمشاريع.

وتابع المهندس صالح الجاسر، عددًا من المشاريع الإنشائية والميكانيكية التي يجري تنفيذها، وكان في استقباله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد الهادي المنصوري.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في مطارات المملكة كافة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.