شكرا لمتابعة خبر عن طالب يعترف بجميل معلمه بشأن التعليم " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):وجه طالب رسالة هامة لمعلمه عبر برنامج التعليم عن بعد، حيث أثارت إعجاب شريحة كبيرة من أولياء الأمور بسبب اعتراف طالب لمعلمه بجميله.
وقال الطالب في مقطع فيديو متداول:" الله يجزاك كل خير، حركت في قلبي شجون وعبرة يا أحمد "، فيما عبر المعلم عن فرحته العارمة عن تلقيه هذه الرسالة من قبل تلميذه.
ورد المعلم في الفيديو، قائلا:" إن شاء الله في الجنة نجتمع مع بعض ويذكر بعضنا بعضا "، مضيفا:" غمرتني كثير بهذه الدعوة المباركة الله لا يحرمني منك ".
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