شكرا لمتابعة خبر عن طالب يعترف بجميل معلمه بشأن التعليم " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

وجه طالب رسالة هامة لمعلمه عبر برنامج التعليم عن بعد، حيث أثارت إعجاب شريحة كبيرة من أولياء الأمور بسبب اعتراف طالب لمعلمه بجميله.

وقال الطالب في مقطع فيديو متداول:" الله يجزاك كل خير، حركت في قلبي شجون وعبرة يا أحمد "، فيما عبر المعلم عن فرحته العارمة عن تلقيه هذه الرسالة من قبل تلميذه.

ورد المعلم في الفيديو، قائلا:" إن شاء الله في الجنة نجتمع مع بعض ويذكر بعضنا بعضا "، مضيفا:" غمرتني كثير بهذه الدعوة المباركة الله لا يحرمني منك ".