«آل الشيخ» يكشف عن مخطط بشأن استدامة التعليم الإلكتروني

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن جائحة كورونا أبرزت أهمية التعليم الإلكتروني، حيث تخطط الوزارة على استدامة هذا النوع من التعليم وتطويره وتحسين أدواته، إلى جانب تطوير الأنظمة واللوائح بما يضمن استمراريته بكفاءة عالية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، منسوبي جامعة أم القرى حيث عدَّ «آل الشيخ» الجامعات بوابة للمجتمع؛ حيث إن كل تغيير يحقق مستقبل وتطلعات المجتمع يبدأ من إعداد الطلاب والطالبات بمختلف الكليات لخدمة وطنهم واستشعار المسؤولية تجاهه، مؤكدًا أهمية دعم الجامعات لتطوير هياكلها بغرض التحوّل نحو نظام الجامعات الجديد، ومواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وتنويع برامجها وفق مهارات القرن الـ21، والثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى أن كل جامعة لديها ممكنات خاصة بها، ومن المناسب أن تكون محفّزة على إعادة بناء هيكلة الجامعة ورسم الخطط الاستراتيجية لمستقبلها، وإعادة ترتيب البرامج والتخصصات التي تدعم رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن جامعة أم القرى تتميز أيضًا بوجودها في أقدس بقاع الأرض، مما يساعدها في الاستفادة من ذلك لزيادة مواردها، وزيادة فرصها في البرامج الشرعية، داعيا الجامعات إلى أهمية استكمال بنيتها التحتية بكفاءة، وإعادة تنظيم الحوكمة، واستدامة الموارد الذاتية، وإيجاد فرص استثمارية لزيادة إيرادات الجامعات، وعقد الشراكات مع مؤسسات المجتمع.

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