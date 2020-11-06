التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة حوثية في الأجواء اليمنية

أطلقتها الميليشيا الانقلابية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة. وفي وقت سابق، أعلن العقيد الركن تركي المالكي، تمكن قوات التحالف، مساء اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. اقرأ ايضًا: التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مُسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

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