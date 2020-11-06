وزير التعليم: انتهاء مسودة تطوير كليات المجتمع وربط مخرجاتها بحاجة القطاع الخاص

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إنه تم مؤخرًا الانتهاء من المسودة الأولية لخطط تطوير كليات المجتمع إلى كليات دبلوم تطبيقية، وربط مخرجاتها بمستهدفات واحتياجات القطاع الخاص، المستفيد الأكبر من هذه الكليات، مبينًا أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز على مشروع توطين دراسة اللغة الإنجليزية للمبتعثين، والبرنامج في طور التخطيط النهائي.

وأشار الوزير آل الشيخ إلى أهمية قيام الجامعات بتجويد برامجها؛ بتطبيق اختبار نهاية البرنامج للعام الأكاديمي؛ ليكون أحد أدوات القياس الشمولية التي تكشف مدى نجاح الجامعات في تحقيق مخرجات التعلّم وتقويم أدائها وبرامجها، مؤكدًا أن الوزارة أطلقت مشروع الهوية البحثية في الجامعات، الذي يهدف إلى مساعدة كل جامعة من الجامعات السعودية على وضع استراتيجية وهوية بحثية خاصة بها، بحيث تكون مبنية على تنافسية الجامعة، وما لديها من قدرات بحثية وابتكارية. مؤكدًا أن واجب الجامعات إعداد الطلاب والطالبات للمنافسة في المسابقات العالمية، بما ينعكس إيجابيًا على صورة المملكة ومكانتها الدولية.

وشدّد الوزير على الاهتمام بالقضايا الفكرية، وأن يكون تعزيز الوعي الفكري على رأس أولويات الجامعات كافة، مشيرًا إلى أن أنظمة الجامعات التقنية أصبحت في حاجة ماسة للأمن السيبراني، ويجب أن يحظى من إدارات التحوّل الرقمي الاهتمام الكافي؛ للتصدي لأي محاولات اختراق من أي جهة، ومن أي مكان.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم منسوبي جامعة أم القرى؛ حيث جرى حوار مفتوح بينه وبين منسوبي الجامعة من قيادات وأعضاء هيئة تدريس، وأجاب فيه عن أسئلتهم واستفساراتهم، واستمع إلى مقترحاتهم.

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