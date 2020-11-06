الاتحاد السعودي للهجن يُطلق مسابقة «رماح للمعلقين»

لإعداد كوادر وطنية متخصصة
أطلق الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الخميس، مسابقة رماح للمعلقين؛ وذلك لتشجيع ودعم الموهوبين لمزيد من الإبداع والعطاء، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال التعليق على رياضة الهجن.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن المسابقة تنطلق مزامنة مع سباق رماح للهجن، وتبلغ جوائزها 60 ألف ريال، مشيرًا إلى أن المسابقة مخصصة للمواطنين، واشترط على المتقدم ألا يقل عمره عن 15 عامًا.
واشترط البيان، أيضًا، أن يُرسل المشارك مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 4 دقائق، تعليقًا على أحد سباقات رياضة الهجن، والتعليق في حدود الإبداع، وتوظيف أغراض الشعر في رياضة الهجن دون أي تجريح في المشاركين أو مطاياهم.
وأضاف الاتحاد أن على المتقدمين إرفاق صورة شخصية لهم، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، وترسل المشاركات متضمنة رقم هاتف للتواصل عن طريق البريد الإلكتروني في مدة أقصاها نهاية يوم الإثنين المقبل.
وحدد الاتحاد، اليوم الخميس، موعدًا لانطلاق استقبال المشاركات، حتى الاثنين المقبل 9 نوفمبر الجاري، على أن تعلن لجنة التحكيم أسماء المتأهلين للمرحلة الختامية يوم السبت، 14 من الشهر ذاته.
يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن قد أطلق نسختين لمسابقة المعلقين؛ حيث كانت النسخة الثانية بالتزامن مع سباق النعيرية للهجن، تحت مسمى مسابقة النعيرية للمعلقين، وفاز فيها المعلقين، علي السحيمي بالمركز الأول، وسعد الشمري بالمركز الثاني، ورائد الجهني بالمركز الثالث.
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