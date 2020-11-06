بالصور.. وزير النقل يقوم بجولة ميدانية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض

تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر صالة رقم 3 - 4 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك للوقوف على آخر التجهيزات والأعمال التي تمت، والتأكد من سير العمل وفق الخطة التشغيلية للمشاريع.

كما اطلع الوزير الجاسر، على عدد من المشاريع الإنشائية والميكانيكية التي يجري تنفيذها، وكان في استقباله رئيس الهيئة العامة للطيران المهندس المدني عبدالهادي المنصوري.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها وزير النقل للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في كل مطارات المملكة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجميع المستفيدين.

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