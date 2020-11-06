السعودية اليوم / وزير النقل يتفقد مطار الملك خالد الدولي للتأكد من الخطة التشغيلية للمشاريع



الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

تفقد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر صالة رقم 3 - 4 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض ، وذلك للوقوف على آخر التجهيزات والأعمال التي تمت، والتأكد من سير العمل وفق الخطة التشغيلية للمشاريع.

واطلع معاليه على عدد من المشاريع الإنشائية والميكانيكية التي يجري تنفيذها، وكان في استقباله معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالهادي المنصوري.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في مطارات المملكة كافة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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22:57ت م

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