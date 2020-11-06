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الغرامة والتشهير بمقيم في قضية تستر بقطاع المقاولات بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهّرت وزارة التجارة، أمس الخميس، بمقيم من الجنسية الأردنية أُدين بجريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات وذلك بمدينة الرياض.
وأوضحت وزارة التجارة عبر حسابها في “تويتر”، أن العقوبات الصادرة من المحكمة الجزائية بالرياض على المتستر عليه عبدالرزاق ذياب محمود أبو الخير تشمل الغرامة المالية، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
كما تضمن نص الحكم في القضية بالإضافة إلى الغرامة، نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
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