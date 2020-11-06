الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بوليفيا

2020-11-06

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد لويس البيرتو آرسي كاتاكورا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في دولة بوليفيا متعددة القوميات.

وقال الملك المفدى: “يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في دولة بوليفيا متعددة القوميات، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب بوليفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيد لويس البيرتو آرسي كاتاكورا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في دولة بوليفيا متعددة القوميات.

وقال سمو ولي العهد:” يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في دولة بوليفيا متعددة القوميات، أن أُعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب بوليفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي”.

