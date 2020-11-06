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ضبابية الانتخابات الأمريكية تهبط بأسعار النفط
متابعات الخليج 365 - متابعة
تراجعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة، مساء اليوم الخميس، متأثرة بزيادة مطردة في إصابات فيروس كورونا، وعدم حسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية حتى الآن، وذلك بحسب رويترز.
وهبط خام برنت 30 سنتًا بما يعادل 0.7 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 40.93 دولار للبرميل، ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتًا أو 0.9 بالمئة ليغلق على 38.79 دولار، وكان كلا العقدين قفز نحو أربعة بالمئة أمس الأربعاء.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية، قائلة إن العودة إلى مستويات ما قبل الفيروس لن تكون قبل 2023.
وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، “رغم بعض البيانات المشجعة على المراهنة على صعود أسعار الخام هذا الأسبوع، مازالت سوق النفط مضطرة إلى مكابدة أوجه عدم التيقن الراجعة إلى كوفيد-19”.
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