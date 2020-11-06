محمد بن مسعود - الدمام - الولايات المتحدة تسجّل 106,537 إصابة جديدة و1,141 وفاة بكورونا

بلغ إجمالي الإصابات 9,463,782 والوفيات 233,129 شخصًا سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 106,537 إصابة مؤكدة و 1,141 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9,463,782 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 233,129 وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا الولايات المتحدة تسجّل 106,537 إصابة جديدة و1,141 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-05 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 106,537 إصابة مؤكدة و 1,141 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9,463,782 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 233,129 وفاة. 05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 10:56 PM بلغ إجمالي الإصابات 9,463,782 والوفيات 233,129 شخصًا بلغ إجمالي الإصابات 9,463,782 والوفيات 233,129 شخصًا سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 106,537 إصابة مؤكدة و 1,141 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9,463,782 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 233,129 وفاة. ، الولايات المتحدة تسجّل 106,537 إصابة جديدة و1,141 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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