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فيديو.. ضبط مصنع خمور بحي العليا بالرياض
إتلاف 31 برميلًا و 51 قارورة مملوءة بالخمر
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت الفرق الميدانية بدوريات الأمن في الرياض من ضبط مصنع خمور داخل أحد المنازل في حي العليا.
واتضح احتواء المصنع على عدد 31 برميلًا و 51 قارورة مملوءة بالخمر بالإضافة إلى أدوات لتصنيع الخمور، ويديره وافد من الجنسية الهندية.
وأوضحت شرطة منطقة الرياض أنه تم إيقاف الوافد الهندي تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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