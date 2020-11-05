فيديو.. ضبط مصنع خمور بحي العليا بالرياض

2020-11-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الفرق الميدانية بدوريات الأمن في الرياض من ضبط مصنع خمور داخل أحد المنازل في حي العليا.

واتضح احتواء المصنع على عدد 31 برميلًا و 51 قارورة مملوءة بالخمر بالإضافة إلى أدوات لتصنيع الخمور، ويديره وافد من الجنسية الهندية.

وأوضحت شرطة منطقة الرياض أنه تم إيقاف الوافد الهندي تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

